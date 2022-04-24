Красный Крест потребовал гуманитарный доступ к Мариуполю для эвакуации людей

Международный комитет Красного Креста требует предоставить доступ к Мариуполю для безопасной эвакуации гражданских и раненых военных. В том числе с территории завода "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт гуманитарной организации .

"Каждый день, каждый час, которые проходят, имеют ужасную цену для людей. Как нейтральный и беспристрастный посредник, МККК готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что команды сотрудников Красного Креста уже развернуты на местах и готовы провести эвакуацию, как только будет заключено соглашение и предоставлены гарантии безопасности.