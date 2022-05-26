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Войска РФ захватили населенный пункт на Бахмутском направлении

Фото: военные РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские войска смогли захватить село Медная Руда Донецкой области. Продолжаются попытки наступления на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"В Донецкой области в направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, захватил населенный пункт Медная Руда. Осуществляет перегруппировку", - сказано в сводке Генштаба.

Также отмечается, что оккупанты ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нырково, Берестово и Белогоровка. Попытки атаки оказались безуспешными.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска 24 мая 2022 года вошли в Светлодарск (Донецкая область). Оккупанты установили российский флаг на здание городского совета.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУДонецкая областьБахмутВойска РФ