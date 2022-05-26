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Війська РФ захопили населений пункт на Бахмутському напрямку

Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська змогли захопити село Мідна Руда в Донецькій області. Продовжуються спроби наступу на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"У Донецькій області у напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, захопив населений пункт Мідна Руда. Здійснює перегрупування", - сказано у зведенні Генштабу.

Також зазначається, що окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Камишеваха, Ниркова, Берестова та Білогорівка. Спроби атаки виявилися безуспішними.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська 24 травня 2022 року увійшли до Світлодарська (Донецька область). Окупанти встановили російський прапор на будівлю міської ради.

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Війна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУДонецька областьБахмутВійська РФ