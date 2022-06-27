ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ночью снова нанесли ракетные удары по Харькову: что известно

Новина українською →
Харьков, Понедельник 27 июня 2022 09:10
Оккупанты ночью снова нанесли ракетные удары по Харькову: что известно Фото: спасатели ГСЧС тушат пожар в Харькове (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в ночь на 27 июня снова обстреляли Киевский и Шевченковский районы Харькова. В результате ракетных ударов повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Харьковской области.

По данным ведомства, одна из ракет попала в двухэтажное административное здание в Киевском районе. В результате удара возник пожар на площади 60 квадратных метров.

Также около полуночи еще одна вражеская ракета прилетела во двор учебного заведения в Шевченковском районе. В результате взрыва здание школы получило частичные повреждения. Кроме того, загорелось рядом расположенное хозяйственное здание.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС отметили, что за сутки из-за обстрелов в области произошло 7 пожаров.

Напомним, 26 июня вечером российские войска ударили по Чугуевской общине в Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, еще один пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ракетный удар Харьков
NEWS
Выезд мужчин призывного возраста за границу. Что думают в Раде
Выезд мужчин призывного возраста за границу. Что думают в Раде
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться