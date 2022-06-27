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Оккупанты снова обстреляли Харьков: три человека пострадали

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Харьков, Понедельник 27 июня 2022 17:49
Оккупанты снова обстреляли Харьков: три человека пострадали Архивное фото: три человека получили ранения в результате обстрелов оккупантами Харькова (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обстрелов российских войск Харькова трое гражданских людей пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Оккупанты продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке.

"По информации областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов - 3 пострадавших гражданских", - сказано в сообщении.

Жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли эвакуационную колонну под Харьковом.

Ночью обстрелы города также не утихали. В результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры.

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