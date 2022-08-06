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Войска РФ ударили по приграничным селам на севере: есть разрушения и жертвы

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Сумы, Суббота 06 августа 2022 12:56
Войска РФ ударили по приграничным селам на севере: есть разрушения и жертвы Фото: последствия обстрела Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия снова обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей. Оккупанты открывали огонь из минометов и артиллерии. Один местный житель получил ранения, еще один скончался от сердечного приступа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы Украины.

"Враг продолжает обстрелы приграничья Сумской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались 2 общины. Зафиксировано: более 110 взрывов из ствольной артиллерии; выпущено более 50 мин из 120-мм минометов", - говорится в сообщении.

В результате обстрела ранени получил местный житель, еще один гражданский, скрываясь от обстрелов, скончался от сердечного приступа.

Как рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, 6 августа утро началось с обстрелов Белопольской общины. Оккупанты били по территории сел с половины шестого утра.

"Всего около 40 прилетов из минометов и артиллерии. По предварительным данным, есть разрушение домохозяйств", - рассказал он.

Кроме того, Живицкий сообщил, что вчера около 22:00 россияне открыли минометный обстрел по Середино-Будской общине. Зафиксировано 11 прилетов.

Напомним, сегодня ночью российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Константиновке. Один из подъездов дома разрушен, под завалами оказались люди.

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