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Війська РФ вдарили по прикордонних селах на півночі: є руйнування і жертви

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Сум, Субота 06 серпня 2022 12:56
Війська РФ вдарили по прикордонних селах на півночі: є руйнування і жертви Фото: наслідки обстрілу Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія знову обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Окупанти відкривали вогонь з мінометів і артилерії. Один місцевий житель отримав поранення, ще один помер від серцевого нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби України.

"Ворог продовжує обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Під ворожим вогнем опинилися 2 громади. Зафіксовано: понад 110 вибухів зі ствольної артилерії; випущено понад 50 мін з 120-мм мінометів", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу поранення отримав місцевий житель, ще один цивільний, ховаючись від обстрілів, помер від серцевого нападу.

Як розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, 6 серпня ранок почався з обстрілів Білопільської громади. Окупанти били по території сіл з пів на шосту ранку.

"Всього близько 40 прильотів з мінометів і артилерії. За попередніми даними, є руйнування домогосподарств", - розповів він.

Крім того, Живицький повідомив, що вчора близько 22:00 росіяни відкрили мінометний обстріл по Середино-Будській громаді. Зафіксовано 11 прильотів.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупаційні війська завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Костянтинівці. Один з під'їздів будинку зруйнований, під завалами опинилися люди.

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