Оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке: люди оказались под завалами (видео)

Российские оккупационные войска ночью 6 августа нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Константиновке. Один из подъездов дома разрушен, под завалами оказались люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне нанесли удар по пятиэтажке - обрушился один подъезд. Спасателям удалось достать из него 7 человек: 2 достали из-под завалов и еще 5 спустили из заблокированных квартир", - рассказал он.

По предварительной информации, погибших в результате обстрелов нет. Большинство жителей подъезда своевременно эвакуировались - иначе последствия могли быть значительно страшнее, отметил Кириленко.