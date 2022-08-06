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Оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке: люди оказались под завалами (видео)

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Донецк, Суббота 06 августа 2022 11:59
Оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке: люди оказались под завалами (видео) Фото: оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска ночью 6 августа нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Константиновке. Один из подъездов дома разрушен, под завалами оказались люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне нанесли удар по пятиэтажке - обрушился один подъезд. Спасателям удалось достать из него 7 человек: 2 достали из-под завалов и еще 5 спустили из заблокированных квартир", - рассказал он.

По предварительной информации, погибших в результате обстрелов нет. Большинство жителей подъезда своевременно эвакуировались - иначе последствия могли быть значительно страшнее, отметил Кириленко.

Напомним, российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. Оккупанты за минувшие сутки убили пятерых гражданских.

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