Оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке: люди оказались под завалами (видео)
Российские оккупационные войска ночью 6 августа нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Константиновке. Один из подъездов дома разрушен, под завалами оказались люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Россияне нанесли удар по пятиэтажке - обрушился один подъезд. Спасателям удалось достать из него 7 человек: 2 достали из-под завалов и еще 5 спустили из заблокированных квартир", - рассказал он.
По предварительной информации, погибших в результате обстрелов нет. Большинство жителей подъезда своевременно эвакуировались - иначе последствия могли быть значительно страшнее, отметил Кириленко.
Напомним, российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. Оккупанты за минувшие сутки убили пятерых гражданских.
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