UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ ударили из минометов по приграничью Сумской области: есть раненый

Фото: войска РФ ударили из минометов по приграничью Сумской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска вечером 18 июля обстреляли приграничные районы Сумской области. Враг применил минометы, в результате чего ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В полдесятого вечера вчера начался минометный обстрел Белопольской общины. Было 5 прилетов, ранен один человек. С половины второго и почти до трех ночи по Краснопольской общине россияне вели обстрел из миномета, 16 прилетов", - рассказал Живицкий.

Напомним, вчера оккупанты также обстреляли шесть общин Сумской области. Всего было выпущено более 150 мин и снарядов. В результате ударов ранения получили два человека.

Ранее мы писали, что Госпогранслужба в последнее время фиксирует все больше обстрелов Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСумская областьРоссийская Федерация