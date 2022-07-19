Войска РФ ударили из минометов по приграничью Сумской области: есть раненый

Российские войска вечером 18 июля обстреляли приграничные районы Сумской области. Враг применил минометы, в результате чего ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"В полдесятого вечера вчера начался минометный обстрел Белопольской общины. Было 5 прилетов, ранен один человек. С половины второго и почти до трех ночи по Краснопольской общине россияне вели обстрел из миномета, 16 прилетов", - рассказал Живицкий.

Напомним, вчера оккупанты также обстреляли шесть общин Сумской области. Всего было выпущено более 150 мин и снарядов. В результате ударов ранения получили два человека.

Ранее мы писали, что Госпогранслужба в последнее время фиксирует все больше обстрелов Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.