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Війська РФ вдарили з мінометів по прикордонню Сумської області: є поранений

Фото: війська РФ вдарили з мінометів по прикордонню Сумської області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська ввечері 18 липня обстріляли прикордонні райони Сумської області. Ворог застосував міномети, внаслідок чого поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВК Дмитра Живицького.

"О пів на десяту вечора вчора розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Було 5 прильотів, поранено одну людину. З половини другої і майже до третьої ночі по Краснопільській громаді росіяни вели обстріл з міномета, 16 прильотів", - розповів Живицький.

Нагадаємо, вчора окупанти також обстріляли шість громад Сумської області. Всього було випущено понад 150 мін і снарядів. В результаті ударів поранення отримали дві людини.

Раніше ми писали, що Держприкордонслужба останнім часом фіксує все більше обстрілів Сумської області.

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