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Оккупанты в течение дня выпустили более 150 мин и снарядов по Сумской области: есть раненые

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Сумская область, Понедельник 18 июля 2022 22:11
Оккупанты в течение дня выпустили более 150 мин и снарядов по Сумской области: есть раненые Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook com dmytro zhyvytskyy 1)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска обстреляли шесть общин Сумской области 18 июля. Всего было выпущено более 150 мин и снарядов. В результате ударов ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Он отметил, что оккупанты начали обстреливать Сумскую область еще с 10:30. Они били по Глуховской, Шалигинськой, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Есманской общинам.

"За день враг выпустил более 150 мин и снарядов. Били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов", - написал Живицкий.

В 13:30 оккупанты ударили из "Градов" по Белополью.

"40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт. Ранены два человека", - написал глава ОВА.

Напомним, Госпогранслужба в последнее время фиксирует все больше обстрелов Сумской области.

Так, 17 июля российские войска обстреляли три общины Сумской области. Среди населения никто не пострадал.

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Сумская область
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