Войска РФ убили ещё восьмерых гражданских в Донецкой области

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили восьмерых гражданских, еще семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 28 августа россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Бахмуте, 2 в Райгородке, 1 в Татьяновке и 1 в Николаевке. Еще 7 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 775 человек, еще 1980 - были ранены. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.