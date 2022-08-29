Россияне нанесли удары по Харькову запрещенными боеприпасами, - Терехов
Фото: Россияне нанесли удары по Харькову кассетными боеприпасами (Getty Images)
Российские оккупанты утром 29 августа обстреляли Харьков. Враг применил для атаки кассетные боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.
"С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова", - отметил мэр.
Терехов рассказал, что враг бил по частному сектору кассетными боеприпасами. Они являются запрещенными Женевской конвенцией.
Сейчас информации о жертвах или пострадавших в результате атаки российских оккупантов нет.
Напомним, вечером 28 августа россияне нанесли два ракетных удара по Харькову. В результате обстрела было разрушено одно административное здание.
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