Россияне нанесли удары по Харькову запрещенными боеприпасами, - Терехов

Российские оккупанты утром 29 августа обстреляли Харьков. Враг применил для атаки кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

"С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова", - отметил мэр. Терехов рассказал, что враг бил по частному сектору кассетными боеприпасами. Они являются запрещенными Женевской конвенцией. Сейчас информации о жертвах или пострадавших в результате атаки российских оккупантов нет.