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Россияне нанесли удары по Харькову запрещенными боеприпасами, - Терехов

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Харьков, Понедельник 29 августа 2022 07:43
Россияне нанесли удары по Харькову запрещенными боеприпасами, - Терехов Фото: Россияне нанесли удары по Харькову кассетными боеприпасами (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты утром 29 августа обстреляли Харьков. Враг применил для атаки кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

"С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова", - отметил мэр.

Терехов рассказал, что враг бил по частному сектору кассетными боеприпасами. Они являются запрещенными Женевской конвенцией.

Сейчас информации о жертвах или пострадавших в результате атаки российских оккупантов нет.

Напомним, вечером 28 августа россияне нанесли два ракетных удара по Харькову. В результате обстрела было разрушено одно административное здание.

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