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Війська РФ вбили ще вісім цивільних у Донецькій області

Фото: окупанти продовжують вбивати цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. За добу окупанти вбили вісьмох цивільних, ще семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 28 серпня росіяни вбили 8 мирних жителів Донбасу: 4 у Бахмуті, 2 у Райгородці, 1 у Тетянівці та 1 у Миколаївці. Ще 7 людей отримали поранення", - розповів він.

Усього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 775 людей, ще 1980 - було поранено. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські війська вранці 29 серпня обстріляли Харків. Ворог застосував для атаки касетні боєприпаси.

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Донецька областьРосійська Федерація