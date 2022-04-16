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Войска РФ за сутки повредили 10 объектов инфраструктуры в Луганской области, - глава ОВА

В Луганской области повреждены 10 объектов инфраструктуры (t.me/luhanskaVTSA)e
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области за сутки российские войска повредили десять объектов инфраструктуры. В частности, среди них - нефтеперерабатывающий завод и больница в Лисичанске

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Сообщается, что частично или полностью разрушены еще 26 объектов. Среди них 16 жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске.

"Русский мир" - это уничтожение населения и объектов инфраструктуры. Так, вчера вечером был открыт огонь по рынку в Северодонецке, занялись несколько магазинов и кафе. Сегодня днем - по местам торговли в Лисичанске. Там, где в субботу, даже во время войны, многолюдно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обстрела пламя распространилось на два отстойника со шламом на нефтеперерабатывающем заводе, запылали три хлебных фургона, еще пять удалось спасти.

Кроме того, повреждено здание лечебного учреждения в Приволье.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области задержали мужчину, который направил снаряды оккупантов на центр гумпомощи.

Также мы писали, что в Лисичанске под обстрел оккупантов попали волонтеры.

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