В Лисичанске под обстрел оккупантов попали волонтеры: один человек погиб

В Лисичанске Луганской области под обстрел оккупантов попали волонтеры. Один человек погиб, женщина получила ранения и в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Супруги с первых дней войны волонтерили, они доставляли гуманитарную помощь жителям Лисичанска", - добавил Гайдай.

По его словам, под вражеский обстрел попали супруги волонтеры Андрей и Ольга. Мужчина погиб на месте. Женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Напомним, сегодня из Луганской области по пяти коридорам удалось эвакуировать 370 человек. При этом из Попасной смогли выехать только трое жителей.

Отметим, ранее в Офисе президента Украины призвали жителей Луганской и Донецкой областей как можно быстрее эвакуироваться, поскольку в регионе ожидается усиление боевых действий.

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