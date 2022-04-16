Війська РФ за добу пошкодили 10 об’єктів інфраструктури у Луганській області, - голова ОВА

У Луганській області за добу російські війська пошкодили десять об’єктів інфраструктури. Зокрема, серед них - нафтопереробний завод та лікарня в Лисичанську
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Повідомляється, що частково чи повністю зруйновано ще 26 об’єктів. Серед них 16 житлових будинків в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Лисичанську.
"Руський мир" - це знищення населення та об’єктів інфраструктури. Так, вчора ввечері був відкритий вогонь по ринку в Сєвєродонецьку, зайнялися декілька магазинів і кафе. Сьогодні вдень - по місцях торгівлі в Лисичанську. Там, де в суботу, навіть під час війни, багатолюдно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після обстрілу полум’я розповсюдилося на два відстійники зі шламом на нафтопереробному заводі, запалали три хлібні фургони, ще п’ять вдалося врятувати.
Окрім того, пошкоджено будівлю лікувального закладу в Привіллі.
Раніше ми повідомляли, що у Луганській області затримали чоловіка, який направив снаряди окупантів на центр гумдопомоги.
Також ми писали, що у Лисичанську під обстріл окупантів потрапили волонтери.
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