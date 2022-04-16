Війська РФ за добу пошкодили 10 об’єктів інфраструктури у Луганській області, - голова ОВА

Повідомляється, що частково чи повністю зруйновано ще 26 об’єктів. Серед них 16 житлових будинків в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Лисичанську.

"Руський мир" - це знищення населення та об’єктів інфраструктури. Так, вчора ввечері був відкритий вогонь по ринку в Сєвєродонецьку, зайнялися декілька магазинів і кафе. Сьогодні вдень - по місцях торгівлі в Лисичанську. Там, де в суботу, навіть під час війни, багатолюдно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після обстрілу полум’я розповсюдилося на два відстійники зі шламом на нафтопереробному заводі, запалали три хлібні фургони, ще п’ять вдалося врятувати.

Окрім того, пошкоджено будівлю лікувального закладу в Привіллі.