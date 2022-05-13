Войска РФ за сутки в Донецкой области убили одного гражданского

Российские войска обстреляли Донецкую области. В результате погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

В частности, погиб мирный житель в Авдеевке. Также еще 12 человек получили ранения в результате российских обстрелов.

Сообщается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Российские войска обстреляли Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)