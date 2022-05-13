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Войска РФ за сутки в Донецкой области убили одного гражданского

Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска обстреляли Донецкую области. В результате погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

В частности, погиб мирный житель в Авдеевке. Также еще 12 человек получили ранения в результате российских обстрелов.

Сообщается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Российские войска обстреляли Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, что вчера, 12 мая, в результате обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителей.

Также мы писали, что на Востоке украинские военные отбили 9 атак и ликвидировали 130 оккупантов.

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