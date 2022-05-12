Оккупанты обстреляли Донецкую область: за сутки погибло 4 мирных жителей
Российские военные 12 мая обстреляли Донецкую область. В результате погибли 4 мирных жителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Военные РФ убили 2 гражданских в Новоселовке, 1 в Авдеевке и 1 в Лимане. Также еще 5 человек получили ранения.
Глава ОВА отмечает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Оккупанты обстреляли Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Напомним, что вчера, 11 мая, в результате обстрелов оккупантами Донецкой области ранения получили двое гражданских.
Также мы писали, что на востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 250 оккупантов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!