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Оккупанты обстреляли Донецкую область: за сутки погибло 4 мирных жителей

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Донецкая область, Четверг 12 мая 2022 20:37
Оккупанты обстреляли Донецкую область: за сутки погибло 4 мирных жителей Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные 12 мая обстреляли Донецкую область. В результате погибли 4 мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Военные РФ убили 2 гражданских в Новоселовке, 1 в Авдеевке и 1 в Лимане. Также еще 5 человек получили ранения.

Глава ОВА отмечает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Оккупанты обстреляли Донецкую область: за сутки погибло 4 мирных жителейОккупанты обстреляли Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, что вчера, 11 мая, в результате обстрелов оккупантами Донецкой области ранения получили двое гражданских.

Также мы писали, что на востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 250 оккупантов.

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