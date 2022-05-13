Войска РФ за сутки в Донецкой области убили одного гражданского
Российские войска обстреляли Донецкую области. В результате погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
В частности, погиб мирный житель в Авдеевке. Также еще 12 человек получили ранения в результате российских обстрелов.
Сообщается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Российские войска обстреляли Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Напомним, что вчера, 12 мая, в результате обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителей.
Также мы писали, что на Востоке украинские военные отбили 9 атак и ликвидировали 130 оккупантов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!