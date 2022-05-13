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Війська РФ за добу в Донецькій області вбили одного цивільного

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Донецька область, П'ятниця 13 травня 2022 21:53
Війська РФ за добу в Донецькій області вбили одного цивільного Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська обстріляли Донецьку області. Внаслідок цього загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Зокрема, загинув мирний мешканець в Авдіївці. Також ще 12 людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів.

Повідомляється, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Війська РФ за добу в Донецькій області вбили одного цивільногоРосійські війська обстріляли Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, що вчора, 12 травня, внаслідок обстрілів у Донецькій області загинули 4 мирних мешканців.

Також ми писали, що на Сході українські військові відбили 9 атак та ліквідували 130 окупантів.

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