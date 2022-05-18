Войска РФ совершили ряд провальных попыток наступления на Донбассе, - Генштаб

Как отмечают в Генштабе, враг вел активные наступательные действия на Северодонецком направлении. Войска РФ пытались штурмовать район населенного пункта Нижнее, но им этого не удалось.

Также российские военные пытались наступать на Бахмутском направлении. Там боевые действия велись возле населенного пункта Катериновка. Оккупанты не смогли достичь своей главной цели - улучшить тактическое положение в этом районе.

При этом наступательные действия также совершались на Авдеевском направлении. В районе пункта Новоселовка вражеские солдаты были разбиты нашими военными.

На Кураховском направлении тоже происходило наступление в районе населенного пункта Победа. Захватчики в очередной раз провалили попытку штурма.