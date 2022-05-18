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Войска РФ совершили ряд провальных попыток наступления на Донбассе, - Генштаб

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты продолжили попытки проведения наступательных действий на востоке Украины. Воины ВСУ смогли отразить ряд атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Как отмечают в Генштабе, враг вел активные наступательные действия на Северодонецком направлении. Войска РФ пытались штурмовать район населенного пункта Нижнее, но им этого не удалось.

Также российские военные пытались наступать на Бахмутском направлении. Там боевые действия велись возле населенного пункта Катериновка. Оккупанты не смогли достичь своей главной цели - улучшить тактическое положение в этом районе.

При этом наступательные действия также совершались на Авдеевском направлении. В районе пункта Новоселовка вражеские солдаты были разбиты нашими военными.

На Кураховском направлении тоже происходило наступление в районе населенного пункта Победа. Захватчики в очередной раз провалили попытку штурма.

Напомним, что вчера, 18 мая, армия РФ в очередной раз провалила ряд попыток наступления в восточной части Украины.

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