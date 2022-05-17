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Оккупанты пытались наступать на Донбассе, но без успеха. Продолжаются бои за Новомихайловку

Новина українською →
Донбасс, Вторник 17 мая 2022 19:23
Оккупанты пытались наступать на Донбассе, но без успеха. Продолжаются бои за Новомихайловку Фото: украинские артиллеристы наносят удар по российским оккупантам (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты продолжают безуспешные попытки наступления на Донбассе. Бои продолжаются по всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии", - говорится в сводке.

Отмечается, что в районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчеяровки штурмовики Су-25 противника нанесли ракетно-бомбовые удары. Кроме того, российские войска не прекращают вести воздушную разведку, используя беспилотники типа "Орлан-10".

Противник пытается вести наступление на нескольких направлениях. В районе населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк атаки поддерживаются массированным огнем артиллерии. Возле Бахмута враг пытался прорвать украинские позиции. Во всех случаях атаки были отбиты.

На Авдеевском направлении российские войска пытаются взять под контроль участок дороги Новобахмутовка - Новоселовка Вторая. Здесь противник также потерпел неудачу.

На Кураховском направлении оккупанты ведут наступление на Новомихайловку. Противник применяет артиллерию и авиацию. Бои в районе населенного пункта продолжаются.

Еще одну неудачную попытку наступления противник предпринял в районе Марьинки.

Ранее разведка Британии предупредила о планах российских войск усилить артиллерийский обстрел и бомбардировки украинских позиций на Донбассе.

Напомним, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 11 вражеских атак.

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