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Війська РФ здійснили низку провальних спроб наступу на Донбасі, - Генштаб

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати продовжили спроби проведення наступальних дій на сході України. Воїни ЗСУ змогли відбити низку атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Як зазначають у Генштабі, ворог вів активні наступальні дії на Сєвєродонецькому напрямку. Війська РФ намагалися штурмувати район населеного пункту Нижнє, але їм цього не вдалося.

Також російські військові намагалися наступати на Бахмутському напрямку. Там бойові дії точилися поблизу населеного пункту Катеринівка. Окупанти не змогли досягти своєї головної цілі - покращити тактичне положення в цьому районі.

При цьому наступальні дії також проводилися на Авдіївському напрямку. В районі пункту Новоселівка ворожі солдати були розбиті нашими військовими.

На Курахівському напрямку теж відбувався наступ в районі населеного пункту Побєда. Загарбники вчергове провалили спробу штурму.

Нагадаємо, що вчора, 18 травня, армія РФ вчергове провалила низку спроб наступу у східній частині України.

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