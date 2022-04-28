Войска РФ разрушили один из корпусов Приазовского государственного университета

В Мариуполе российские войска обстреляли Приазовский государственный технический университет. Отмечается, что разрушен один из корпусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
В сети опубликовали фото разрушенного российскими военными одного из корпусов учебного заведения.
На снимках видно, что корпус Приазовского государственного технического университета полностью разбит.
"Образование для оккупантов угроза. Люди, которые умеют думать, анализировать, критически мыслить и бороться за свои права. Это российскому режиму не нужно, это не в его стиле", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что оккупанты в Мариуполе заставляют мужчин работать за еду.
Также мы писали, что в Мариуполе начала работать "милиция ДНР". В частности, бывших полицейских обязывают явиться.
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