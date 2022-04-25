В Мариуполе начала работать "милиция ДНР". Бывших полицейских обязывают явиться

В блокадном Мариуполе начали работать отделения так называемой "милиции ДНР". Оккупанты требуют явиться на службу бывших полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

"Бывшие работники Мариупольского ГУ МВД Украины в Донецкой области (аттестованные и вольнонаемные) обязаны явиться в районные отделы полиции для регистрации независимо от намерений дальнейшего прохождения службы в ОВД ДНР", - говорится в сообщении оккупантов.

Ранее в "МВД ДНР" обратились к бывшим сотрудникам полиции Мариуполя и обязали их явиться.

По состоянию на 25 апреля в Мариуполе открыли четыре "райотделы милиции".

"Начала работу "милиция" оккупантов. Бывших сотрудников полиции обязывают явиться на службу", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным украинской разведки, почти все так называемые "народные милиционеры" из ОРДО погибли в боях вблизи Мариуполя.

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