Війська РФ зруйнували один із корпусів Приазовського державного університету

У Маріуполі російські війська обстріляли Приазовський державний технічний університет. Зазначається, що зруйновано один із корпусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
У мережі опублікували фото зруйнованого російськими військовими одного з корпусів навчального закладу.
На знімках видно, що корпус Приазовського державного технічного університету вщент розтрощений.
"Освіта для окупантів загроза. Люди, які вміють думати, аналізувати, критично мислити та боротися за свої права. Це російському режиму не потрібно, це не в його стилі", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що окупанти в Маріуполі змушують чоловіків працювати за їжу.
Також ми писали, що у Маріуполі почала працювати "міліція ДНР". Зокрема, колишніх поліцейських зобов'язують з'явитися.
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