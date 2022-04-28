Війська РФ зруйнували один із корпусів Приазовського державного університету

У Маріуполі російські війська обстріляли Приазовський державний технічний університет. Зазначається, що зруйновано один із корпусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Освіта для окупантів загроза. Люди, які вміють думати, аналізувати, критично мислити та боротися за свої права. Це російському режиму не потрібно, це не в його стилі", - йдеться у повідомленні.

На знімках видно, що корпус Приазовського державного технічного університету вщент розтрощений.

У мережі опублікували фото зруйнованого російськими військовими одного з корпусів навчального закладу.

Раніше ми повідомляли, що окупанти в Маріуполі змушують чоловіків працювати за їжу.

Також ми писали, що у Маріуполі почала працювати "міліція ДНР". Зокрема, колишніх поліцейських зобов'язують з'явитися.

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