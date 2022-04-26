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Оккупанты в Мариуполе заставляют мужчин работать за еду, - советник мэра

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 26 апреля 2022 12:35
Оккупанты в Мариуполе заставляют мужчин работать за еду, - советник мэра Фото: оккупанты в Мариуполе заставляют мужчин работать за еду (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Гуманитарная ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Оккупанты заставляют мужчин работать за еду, а именно: разбирать завалы и обустраивать братские могилы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Гуманитарная обстановка остается тяжелой. Несмотря на открытую "баню" и множество пропаганды о наличии еды и воды, еды катастрофически не хватает. Более того, оккупанты перешли к позорной практике обеспечения пищей мужчин исключительно в случае вовлеченности в работы. Поэтому, мужчины вынуждены принимать участие в разборе завалов, обустройство братских могил буквально чтобы не умереть с голоду. Без превышений", - написал Андрющенко.

Он отметил, медицинская помощь тоже недоступна.

"Оккупанты анонсировали открытие первой" больницы "в помещении стоматологического центра "Апполония" в Левобережном районе. Что, пожалуй, наиболее говорит об истинной подготовленности оккупантов, их заботе по гражданским и реальном состоянии других больниц города", - добавил Андрющенко.

Напомним, недавно стало известно, что спутники обнаружили под Мариуполем третью братскую могилу.

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