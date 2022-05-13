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Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным, - ОВА

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Tribun)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска разрушили мост из-за чего больше не существует транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным. Именно этот мост первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Глава ОВА выразил надежду, что мост в скором времени будет восстановлен.

"Через восемь лет мост через реку Борова пострадал от оккупантов уже во второй раз. Поначалу в июле 2014-го и вот сейчас. В прошлый раз уже в марте 2015 мост восстановили. А летом 2014-го, когда Рубежное, Северодонецк и Лисичанск были освобождены, и до открытия отстроенного объекта, все желающие пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными", - сообщил он.

Напомним, на Донбассе оккупанты пытаются сковать действия подразделений сил обороны обстрелами позиций наших защитников. Они наносят авиационные удары по ряду населенных пунктов.

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