Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным, - ОВА

Российские оккупационные войска разрушили мост из-за чего больше не существует транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным. Именно этот мост первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram .

Глава ОВА выразил надежду, что мост в скором времени будет восстановлен.

"Через восемь лет мост через реку Борова пострадал от оккупантов уже во второй раз. Поначалу в июле 2014-го и вот сейчас. В прошлый раз уже в марте 2015 мост восстановили. А летом 2014-го, когда Рубежное, Северодонецк и Лисичанск были освобождены, и до открытия отстроенного объекта, все желающие пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными", - сообщил он.