Війська РФ зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Рубіжним, - ОВА

Російські окупаційні війська зруйнували міст через що більше не існує транспортного сполучення між Сєвєродонецьком і Рубіжним. Саме цей міст першим у Луганській області відбудували після вигнання окупантів у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Глава ОВА висловив надію, що міст незабаром буде відновлений. "Через вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів вже вдруге. Спочатку в липні 2014-го і ось зараз. Минулого разу вже в березні 2015 міст відновили. А влітку 2014 - го, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ були звільнені, і до відкриття відбудованого об'єкта, всі бажаючі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими", - повідомив він.