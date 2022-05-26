Войска РФ расширяют братские могилы в Мариуполе под угрозой эпидемии

В Мариуполе оккупанты расширяют еще одну братскую могилу на фоне заявлений украинской власти об угрозе эпидемии в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

"Оккупанты готовятся расширить братскую могилу на старом кладбище Мариуполя в Центральном районе. Для этого, россияне используют наши предупреждения об угрозе эпидемии и фактически начали "сериал" по центральным каналам раша-тв по сценарию "мы местные, здесь живем, мы боимся - надо перезахоронение", - рассказал Андрющенко.

По его словам, местные рассказывают о расширении и подготовке новых рвов для захоронений. При этом российские пропагандисты планируют использовать братские могилы для того, чтобы обвинить военных Украины в убийстве мирных жителей и бесчеловечных захоронениях.