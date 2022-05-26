Войска РФ расширяют братские могилы в Мариуполе под угрозой эпидемии
В Мариуполе оккупанты расширяют еще одну братскую могилу на фоне заявлений украинской власти об угрозе эпидемии в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Оккупанты готовятся расширить братскую могилу на старом кладбище Мариуполя в Центральном районе. Для этого, россияне используют наши предупреждения об угрозе эпидемии и фактически начали "сериал" по центральным каналам раша-тв по сценарию "мы местные, здесь живем, мы боимся - надо перезахоронение", - рассказал Андрющенко.
По его словам, местные рассказывают о расширении и подготовке новых рвов для захоронений. При этом российские пропагандисты планируют использовать братские могилы для того, чтобы обвинить военных Украины в убийстве мирных жителей и бесчеловечных захоронениях.
Напомним, ранее стало известно, что по указанию оккупантов, тела погибших в драмтеатре Мариуполя сбросили в братскую могилу.
Также мы писали, что спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения возле окруженного Мариуполя - в самом городе недалеко от Центрального кладбища. Братская могила появилась еще в начале марта.
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