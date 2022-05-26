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Війська РФ розширюють братські могили в Маріуполі під загрозою епідемії

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Маріуполь, Четвер 26 травня 2022 16:41
Війська РФ розширюють братські могили в Маріуполі під загрозою епідемії Фото: братська могила у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Маріуполі окупанти розширюють ще одну братську могилу на тлі заяв української влади щодо загрози епідемії у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі. Для цього, росіяни використовують наші попередження про загрозу епідемії і фактично розпочали "серіал" по центральним каналам раша-тв за сценарієм "ми місцеві, тут живемо, ми боїмося - треба перепоховання", - розповів Андрющенко.

За його словами, місцеві розповідають про розширення та підготовку нових ровів для поховань. При цьому російські пропагандисти планують використовувати братські могили для того, щоб звинуватити військових України у вбивстві мирних жителів та нелюдських похованнях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за вказівкою окупантів тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя скинули в братську могилу.

Також ми писали, що супутник зафіксував уже четверте місце масового поховання біля оточеного Маріуполя - у самому місті неподалік Центрального цвинтаря. Братська могила з'явилася ще на початку березня.

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Маріуполь Війська РФ Війна Росії проти України
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