Війська РФ розширюють братські могили в Маріуполі під загрозою епідемії

У Маріуполі окупанти розширюють ще одну братську могилу на тлі заяв української влади щодо загрози епідемії у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка .

"Окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі. Для цього, росіяни використовують наші попередження про загрозу епідемії і фактично розпочали "серіал" по центральним каналам раша-тв за сценарієм "ми місцеві, тут живемо, ми боїмося - треба перепоховання", - розповів Андрющенко.

За його словами, місцеві розповідають про розширення та підготовку нових ровів для поховань. При цьому російські пропагандисти планують використовувати братські могили для того, щоб звинуватити військових України у вбивстві мирних жителів та нелюдських похованнях.