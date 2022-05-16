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В Мариуполе зафиксировано уже четвертое массовое захоронение

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Мариуполь, Понедельник 16 мая 2022 21:09
В Мариуполе зафиксировано уже четвертое массовое захоронение Фото: братские могилы, Украина (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения возле окруженного Мариуполя - в самом городе недалеко от Центрального кладбища. Братская могила появилась еще в начале марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Схемы.

Место массового захоронения состоит из двух траншей. Одна из них достигает более 30 метров в длину. На снимках за 9 марта уже видно, что две траншеи, где массово хоронили людей, закопаны.

"На счету российских военных тысячи убитых мирных жителей. Оккупанты продолжают пытаться скрыть последствия своих преступлений. Поэтому так называемых "братских могил" становится все больше. Однако мы продолжаем фиксировать все преступления, свидетельствующие о настоящем геноциде мариупольцев. Все ответственные должны понести наказание", - заявил мэр Вадим Бойченко. В Мариуполе зафиксировано уже четвертое массовое захоронениеВ Мариуполе зафиксировано уже четвертое массовое захоронение

Напомним, что известно еще три места массового захоронения: возле поселка Мангуш, на кладбищах в виноградном и Сторому Крыма.

А о братской могиле возле села Виноградное стало известно еще 22 апреля. Тогда советник мэра Мариуполя сообщил, что он получил информацию о массовом захоронении погибших мариупольцев в попытке скрыть последствия военных преступлений.

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