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Войска РФ пытались возобновить наступление на линии Донецк – Пески, - Генштаб

Фото: войска РФ пытались возобновить наступление на линии Донецк – Пески (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ пытались возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Войска противника также атаковали на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. В результате боев понесли потери и отошли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. До 11 августа планируется проведение первого этапа совместного оперативно-тактического учения с боевой стрельбой вооруженных сил РФ и республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении враг совершил обстрел из ствольной артиллерии вблизи Сеньковки Черниговской области.

На Харьковском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино.

С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в направлении Ветеринарное – Уды, успеха не имел, понес потери, отошел. Продолжаются боевые действия по направлению Байрак – Гусаровка.

На Славянском направлении войска РФ обстреляли районы Большой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Довгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.

На Краматорском направлении оккупанты совершали артиллерийские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорового и Райгородка.

На Бахмутском направлении российские военные совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Бахмутское, Соледар, Яковлевка и Вершина. Также наносились авиационные удары силами штурмовой и армейской авиации вблизи Спирного, Соледара, Бахмута, Зайцева и Вершины.

Враг предпринял попытки ведения штурмовых действий на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар, но безуспешно.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Константинопольское, Новомихайловка, Малая Токмачка, Великомихайловка, Павловка, Владимировка, Шевченко, Пречистовка, Большая Новоселка, Бурлацкое и Малые Щербаки. Нанесли авиаудары возле Павловки, Угледара и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанес авиационные удары вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного.

Напомним, 9 августа, в оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

Более подробно о происшествии читайте материале РБК-Украина "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".

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