Війська РФ намагалися відновити наступ на лінії Донецьк-Піски, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. До 11 серпня планується проведення першого етапу спільного оперативно-тактичного навчання з бойовою стрільбою Збройних сил РФ і Республіки Білорусь. Зберігається загроза нанесення противником ракетних і авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії поблизу Сеньківки Чернігівської області.

На Харківському напрямку зафіксовані обстріли з танків, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине.

З метою поліпшення тактичного становища ворог вів наступальні бої в напрямку Ветеринарне-Уди, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії за напрямком Байрак-Гусарівка.

На Слов'янському напрямку війська РФ обстріляли райони Великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини.

На Краматорському напрямку окупанти здійснювали артилерійські обстріли неподалік Сіверського, Григорівки, Верхньокам'янського, Сидорового та Райгородка.

На Бахмутському напрямку російські військові здійснювали обстріли зі ствольної, реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Івано-Дар'ївка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Бахмутське, Соледар, Яковлівка і Вершина. Також наносилися авіаційні удари силами штурмової та армійської авіації поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцева та Вершини.

Ворог зробив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське – спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар, але без успіху.

На Авдіївському напрямку зафіксовані обстріли біля Мар'їнки, Авдіївки, Пісків, Первомайського, Невельського, Петровського, Нетайлового та Красногорівки. Ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар'їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Константинопольське, Новомихайлівка, Мала Токмачка, Великомихайлівка, Павлівка, Володимирівка, Шевченко, Пречистівка, Велика Новосілка, Бурлацьке та Малі Щербаки. Завдали авіаударів біля Павлівки, Вугледара та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного.