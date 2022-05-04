Войска РФ прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, идут тяжелые бои, - СМИ

В заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и гражданские люди, которых еще не эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Украинскую правду .

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские бойцы на "Азовстали" якобы "надежно блокированы по всему периметру завода".

В среду, 4 мая, россияне прорвались на завод, который до тех пор бомбардировали и обстреливали. На" Азовстали " идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

Напомним, украинские военные, которые находятся на территории мариупольского завода "Азовсталь", сегодня не вышли на связь с мэром города. Вчера они еще общались.

Напомним, вчера российские оккупанты начали мощный штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там находятся украинские военные, а также гражданские, которые прячутся в подземных хранилищах от российских обстрелов.

После этого защитники "Азовстали" призвали добиться немедленной эвакуации гражданских с территории завода, который штурмуют оккупанты, ведь их жизнь находится в опасности.

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