Войска РФ продвинулись под Запорожьем, но не смогли на Донбассе: Арестович о ситуации за неделю

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте за неделю. По его словам, главные усилия российских оккупантов не изменились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Арестовича.
"Оккупанты пытаются выйти к городам Славянск и Краматорск. Усилили атаки на бывшую линию разграничения в ООС (операции Объединенных сил - ред.), которую удерживают наши войска. Продолжают совершать штурмовые действия в районе городов Попасная и Северодонецк, но успеха не имеют", - сказал Арестович.
Он добавил, что в направлении Гуляй Поля (Запорожская область) противник сумел продвинуться на 10 километров. Украинские военные сосредоточили в этом районе резервы, что позволило снизить темпы наступления врага. Вооруженные силы Украины наносят существенные удары по местам сосредоточения оккупантов, пунктам управления и складам с боеприпасами.
Напомним, сегодня российские войска пытались наступать на Донбассе, но с потерями были отброшены.
Отметим, британская разведка отметила успешные действия ВСУ на Донбассе за прошедшую неделю.
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