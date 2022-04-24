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Війська РФ просунулися під Запоріжжям, але не змогли на Донбасі: Арестович про ситуацію за тиждень

Фото: радник глави ОП Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію на фронті за тиждень. За його словами, головні зусилля російських окупантів не змінилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Арестовича.

"Окупанти намагаються вийти до міст Слов'янськ і Краматорськ. Посилили атаки на колишню лінію розмежування в ООС (операції Об'єднаних сил - ред.), яку утримують наші війська. Продовжують здійснювати штурмові дії в районі міст Попасна і Сєвєродонецьк, але успіху не мають", - сказав Арестович.

Він додав, що в напрямку Гуляй Поля (Запорізька область) противник зумів просунутися на 10 кілометрів. Українські військові зосередили в цьому районі резерви, що дозволило знизити темпи наступу ворога. Збройні Сили України завдають суттєвих ударів по місцях зосередження окупантів, пунктах управління та складах з боєприпасами.

Нагадаємо, сьогодні російські війська намагалися наступати на Донбасі, але з втратами були відкинуті.

Відзначимо, британська розвідка відзначила успішні дії ЗСУ на Донбасі за минулий тиждень.

Війна Росії проти України триває 60-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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