Российские войска пытались наступать на Донбассе: ВСУ вынудили врага отступить с потерями
Российские оккупанты сегодня предприняли несколько попыток наступления на Донбассе. Вооруженные силы Украины отразили все атаки, вынудив противника с потерями отступить на исходные рубежи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Отмечается, что за последние сутки противник предпринял несколько попыток наступления на позиции украинских военных. В районе населенных пунктов Пашково, Долгенькое и Большая Камышевах Харьковской области ВСУ отразили все атаки. Враг понес потери и отступил на занимаемые рубежи.
На Северодонецком направлении противник пытался наступать в направлении Лимана и Яцковки. Враг был остановлен и отброшен. При этом оккупанты установили контроль над частью Заречного.
Враг пытался закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, однако успеха не добился. Оккупанты начали продвижение в направлении Орехово и Нижнего.
В районе Попасной оккупанты пытались закрепиться на ранее захваченных рубежах. Противник также проводил перегруппировку, пополнение личным составом и боеприпасами. По данным Генштаба, враг готовится к дальнейшему наступлению на этом направлении.
Возле Курахово противник при поддержке артиллерии предпринял попытку наступления в направлении Новомихайловки и Марьинки. Атака успеха не имела.
Напомним, британская разведка отметила успешные действия ВСУ на Донбассе - на этой неделе украинские военные отразили многочисленные попытки наступления российских войск.
Отметим, в Офисе президента Украины считают, что российское наступление на Донбассе продлится около двух-трех недель.
Война России против Украины идет 60-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!