ВСУ успешно отражают российское наступление на Донбассе, - британская разведка
На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Низкий моральный дух агрессора снижает эффективность наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
"Несмотря на то, что Россия добилась некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный урон", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны Британии, "низкий моральный дух русских и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России".
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная. На Северодонецком направлении враг навел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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