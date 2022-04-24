ВСУ успешно отражают российское наступление на Донбассе, - британская разведка

На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Низкий моральный дух агрессора снижает эффективность наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Несмотря на то, что Россия добилась некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный урон", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Британии, "низкий моральный дух русских и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная. На Северодонецком направлении враг навел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.