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Войска РФ продвинулись под Запорожьем, но не смогли на Донбассе: Арестович о ситуации за неделю

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Киев, Воскресенье 24 апреля 2022 20:31
Войска РФ продвинулись под Запорожьем, но не смогли на Донбассе: Арестович о ситуации за неделю Фото: советник главы ОП Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте за неделю. По его словам, главные усилия российских оккупантов не изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Арестовича.

"Оккупанты пытаются выйти к городам Славянск и Краматорск. Усилили атаки на бывшую линию разграничения в ООС (операции Объединенных сил - ред.), которую удерживают наши войска. Продолжают совершать штурмовые действия в районе городов Попасная и Северодонецк, но успеха не имеют", - сказал Арестович.

Он добавил, что в направлении Гуляй Поля (Запорожская область) противник сумел продвинуться на 10 километров. Украинские военные сосредоточили в этом районе резервы, что позволило снизить темпы наступления врага. Вооруженные силы Украины наносят существенные удары по местам сосредоточения оккупантов, пунктам управления и складам с боеприпасами.

Напомним, сегодня российские войска пытались наступать на Донбассе, но с потерями были отброшены.

Отметим, британская разведка отметила успешные действия ВСУ на Донбассе за прошедшую неделю.

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