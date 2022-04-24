Війська РФ просунулися під Запоріжжям, але не змогли на Донбасі: Арестович про ситуацію за тиждень
Радник голови офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію на фронті за тиждень. За його словами, головні зусилля російських окупантів не змінилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Арестовича.
"Окупанти намагаються вийти до міст Слов'янськ і Краматорськ. Посилили атаки на колишню лінію розмежування в ООС (операції Об'єднаних сил - ред.), яку утримують наші війська. Продовжують здійснювати штурмові дії в районі міст Попасна і Сєвєродонецьк, але успіху не мають", - сказав Арестович.
Він додав, що в напрямку Гуляй Поля (Запорізька область) противник зумів просунутися на 10 кілометрів. Українські військові зосередили в цьому районі резерви, що дозволило знизити темпи наступу ворога. Збройні Сили України завдають суттєвих ударів по місцях зосередження окупантів, пунктах управління та складах з боєприпасами.
Нагадаємо, сьогодні російські війська намагалися наступати на Донбасі, але з втратами були відкинуті.
Відзначимо, британська розвідка відзначила успішні дії ЗСУ на Донбасі за минулий тиждень.
Війна Росії проти України триває 60-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!