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Войска РФ продвинулись в Северодонецке, но вскоре столкнутся с большими потерями, - ISW

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Киев, Воскресенье 19 июня 2022 05:00
Войска РФ продвинулись в Северодонецке, но вскоре столкнутся с большими потерями, - ISW Войска РФ продвинулись в Северодонецке (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Российские войска, по оценке международных экспертов, добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления. Также несколько продвинуться оккупантам удалось в Метелкино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Также продолжаются попытки перекрыть украинские пути сообщения на трассе Бахмут-Лисичанск, наносятся наземные и артиллерийские удары по трассе, говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что российские военные, вероятно, столкнутся с растущими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются.

Войска РФ также пытаются оттеснить ВСУ от границы с Россией к северу от Харькова, но каких-либо значительных успехов добиться они не смогли, что делает их позиции уязвимыми для украинского контрнаступления.

Напомним, ранее стало известно, что США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.

Также мы писали, что украинские военные уже проходят обучение с ракетными установками HIMARS. Американские инструкторы проводят теоретические и практические занятия для солдат ВСУ в засекреченном месте за пределами Украины.

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