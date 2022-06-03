Украинские военные уже проходят обучение с HIMARS, которое продлится три недели

Украинские военные уже проходят обучение с ракетными установками HIMARS. Американские инструкторы проводят теоретические и практические занятия для солдат ВСУ в засекреченном месте за пределами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Мэтта Сейлера.

Ожидается, что первый этап обучения займет три недели. Установки HIMARS заранее были доставлены в Европу, чтобы в случае одобрения передачи как можно быстрее доставить их в Украину.

Напомним, с решением о поставках систем HIMARS были определенные проблемы, поскольку США опасались, что украинские военные применят их для ударов по территории России.

Больше о том, зачем Украине нужны западные РСЗО, вы можете узнать в материале РБК-Украина "Изменит ход войны. Зачем Украине MLRS и почему союзники не спешат с их поставкой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.