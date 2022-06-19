Війська РФ просунулися в Сєвєродонецьку, але незабаром зіткнуться з великими втратами, - ISW

Російські війська, за оцінкою міжнародних експертів, домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але застопорилися на інших напрямках наступу. Також дещо просунутися окупантам вдалося в Метьолкіно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Також тривають спроби перекрити українські шляхи сполучення на трасі Бахмут-Лисичанськ, наносяться наземні та артилерійські удари по трасі, йдеться у звіті.

Аналітики відзначають, що російські військові, ймовірно, зіткнуться зі зростаючими втратами особового складу і техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках, оскільки уповільнені бої за Сєвєродонецьк тривають.

Війська РФ також намагаються відтіснити ЗСУ від кордону з Росією на північ від Харкова, але будь-яких значних успіхів домогтися вони не змогли, що робить їх позиції вразливими для українського контрнаступу.