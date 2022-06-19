Війська РФ просунулися в Сєвєродонецьку, але незабаром зіткнуться з великими втратами, - ISW
Російські війська, за оцінкою міжнародних експертів, домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але застопорилися на інших напрямках наступу. Також дещо просунутися окупантам вдалося в Метьолкіно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Також тривають спроби перекрити українські шляхи сполучення на трасі Бахмут-Лисичанськ, наносяться наземні та артилерійські удари по трасі, йдеться у звіті.
Аналітики відзначають, що російські військові, ймовірно, зіткнуться зі зростаючими втратами особового складу і техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках, оскільки уповільнені бої за Сєвєродонецьк тривають.
Війська РФ також намагаються відтіснити ЗСУ від кордону з Росією на північ від Харкова, але будь-яких значних успіхів домогтися вони не змогли, що робить їх позиції вразливими для українського контрнаступу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Також ми писали, що українські військові вже проходять навчання з ракетними установками HIMARS. Американські інструктори проводять теоретичні та практичні заняття для солдатів ЗСУ в засекреченому місці за межами України.
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