Войска РФ продолжают обстреливать Харьков и область: за неделю десятки погибших

В результате постоянных обстрелов Харькова и области за прошедшую неделю погибли десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. По данным полиции, за неделю от обстрелов врага, к сожалению, погибли 30 мирных жителей Харьковской области", - рассказал Синегубов. Он отметил, что под постоянным огнем оккупантов находятся Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. При этом, по его словам, сегодня российские войска обстреляли село Кутузовка. В результате атаки оккупантов получила ранения 81-летняя женщина.