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Війська РФ продовжують обстрілювати Харків і область: за тиждень десятки загиблих

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Харківська область, Понеділок 04 липня 2022 21:24
Війська РФ продовжують обстрілювати Харків і область: за тиждень десятки загиблих Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration)
Автор: Іван Носальський

В результаті постійних обстрілів Харкова і області за минулий тиждень загинули десятки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Останній тиждень ворог активно завдає ракетних ударів по Харкову. За даними поліції, за тиждень від обстрілів ворога, на жаль, загинули 30 мирних жителів Харківської області", - розповів Синєгубов.

Він зазначив, що під постійним вогнем окупантів перебувають Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони.

При цьому, за його словами, сьогодні російські війська обстріляли село Кутузівка. В результаті атаки окупантів отримала поранення 81-річна жінка.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, стало відомо, що російські війська в черговий раз обстріляли Харків. Метою окупантів стала школа в Шевченківському районі.

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Харків Війська РФ Війна Росії проти України
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