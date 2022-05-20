Войска РФ перебросили в Чернобаевку более 100 единиц техники

Вследствие серьезных потерь, оккупанты пытаются комплектовать подразделения. До Чернобаевки было перемещено более 100 единиц техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В рамках комплектования подразделений, которые понесли потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники",- пишет пресс-служба Генштаба.

Чем Чернобаевка такая особенная

Серия сокрушительных поражений российских военных под Чернобаевкой сделала селу соответствующую репутацию. Хронология разгрома оккупантов и их складов с вооружением регулярно обновляется.

Например, лишь недавно советник главы Офиса президента Алексей Орестович, подтвердил информацию о том, что наши бойцы 20-й раз нанесли удар по россиянам в Чернобаевке.

"Например, украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью - такими, как они есть: бездарными, способными просто гнать своих людей на убой. Шесть раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. Шесть раз! И они все равно приходят туда", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.