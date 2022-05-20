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Війська РФ перекинули в Чорнобаївку понад 100 одиниць техніки

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П'ятниця 20 травня 2022 18:58
Війська РФ перекинули в Чорнобаївку понад 100 одиниць техніки Фото: війська РФ перекинули в Чорнобаївку понад 100 одиниць техніки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок серйозних втрат, окупанти намагаються комплектувати підрозділи. До Чорнобаївки було переміщено більше 100 одиниць техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі населеного пункту Чорнобаївка противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки", - пише пресслужба Генштабу.

Чим Чорнобаївка така особлива

Серія нищівних поразок російських військових під Чорнобаївкою зробила селу відповідну репутацію. Хронологія розгрому окупантів та їх складів з озброєнням регулярно оновлюється.

Наприклад, лише нещодавно радник голови Офісу президента Олексій Орестович, підтвердив інформацію про те, що наші бійці 20-й раз завдали удару по російським військовим у Чорнобаївці.

"Наприклад, українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю - такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди", - заявив президент України Володимир Зеленський.

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