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Війська РФ обстріляли Запорізьку область: пошкоджена агрофірма

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Запорізька область, Понеділок 25 липня 2022 10:26
Війська РФ обстріляли Запорізьку область: пошкоджена агрофірма Фото: війська РФ обстріляли Запорізьку область (t.me/starukhofficial)
Автор: Валерія Поліщук

Напередодні вдень російські військові почали обстрілювати Запорізьку область. Зокрема, Новоолександрівську громаду Запорізького району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВВА Олександра Старуха в Telegram.

"Гучні звуки цих вибухів були чутні в обласному центрі ввечері вчора і сьогодні вночі. Постраждалих немає", - написав він.

За його словами, в результаті обстрілу зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Крім того, отримала пошкодження агрофірма в селі Юльївка.

Фото: війська РФ обстріляли Запорізьку область (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, в ніч на 24 липня ЗСУ завдали удару по залізничному полотну і переїзду в селі Новобогданівка Запорізької області, щоб відрізати окупантів від продовольства.

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