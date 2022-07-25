Війська РФ обстріляли Запорізьку область: пошкоджена агрофірма

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВВА Олександра Старуха в Telegram .

"Гучні звуки цих вибухів були чутні в обласному центрі ввечері вчора і сьогодні вночі. Постраждалих немає", - написав він.

За його словами, в результаті обстрілу зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Крім того, отримала пошкодження агрофірма в селі Юльївка.

Фото: війська РФ обстріляли Запорізьку область (t.me/starukhofficial)